Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Erneute Sachbeschädigungen und Diebstahl eines PKW

Hachenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19.05.2026, 17:30 Uhr bis 20.05.2026, 07:00 Uhr) kam es auf einem Firmengelände in der Saynstraße in Hachenburg zu einem erneuten Vorfall.

Nachdem bislang unbekannte Täter bereits in der Vornacht Sachschäden an mehreren Fahrzeugen und Gebäudeteilen angerichtet hatten, wurden in der vergangenen Nacht weitere Scheiben des Firmengebäudes beschädigt. Zudem drangen die Täter nach aktuellem Ermittlungsstand in die Räumlichkeiten ein, entwendeten einen Firmenschlüssel und stahlen ein auf dem Gelände geparktes Fahrzeug.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen Mercedes-Benz S320 mit dem amtlichen Kennzeichen WW-W 7300. Das Fahrzeug weist Streifschäden vorne rechts sowie vorne links auf. Es ist nicht auszuschließen, dass neue Kennzeichen montiert wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen ausgeweitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen (Personen oder Fahrzeuge) im Bereich der Saynstraße gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des dunkelblauen Mercedes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.

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