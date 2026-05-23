POL-PDMT: Geschwindigkeitsmessungen in Wied führen zu einigen Verstößen

Zimmerschied (ots) - Am Freitag, den 22.05.2026 gegen 19:10 Uhr, kam es auf der L 330 zwischen Zimmerschied und Welschneudorf zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletztem Kradfahrer. Nach bisherigem Kenntnisstand kam ein Kradfahrer in einer scharfen Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt ins BWZK Koblenz verbracht, die Insassen des ...

mehr