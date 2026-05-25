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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Höchstenbach (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25.05.2026 wurde durch die PI Hachenburg eine Kontrollstelle in Höchstenbach an dortiger Tankstelle eingerichtet. Aufgrund umliegender Dorffeste wurden die Verkehrsteilnehmer vermehrt auf Alkohol am Steuer kontrolliert. Gegen 02 Uhr sollte sodann ein Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer ignorierte die Anhaltesignale der Polizeibeamten und flüchtete über die B8 in Richtung Wahlrod. Nach sofort eingeleiteter Verfolgung konnte das Fahrzeug in einem Hinterhof in Höchstenbach festgestellt werden. Bei dem Fahrzeugführer konnte in der Kontrolle starker Alkoholgeruch wahrgenommen und weitere Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
Tel.: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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