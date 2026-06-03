Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Brand einer Gartenlaube

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eilten am Dienstag, 2. Juni, gegen 13.20 Uhr, zu einem Brand in einer Kleingartenanlage an der Plaggenwiese.

Bei Eintreffen stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Bei dem Brand wurde ein 46-jähriger Mann aus Hamm schwer verletzt, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Gartenlaube befand. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rv)

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