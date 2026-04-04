Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Widerstand gegen Stadtpolizisten+++Versuchter Taschendiebstahl+++Person mit Schusswaffe gesichtet+++Schlägerei in Linienbus+++durch Tritte verletzt+++Einbruch+++Helfer wird geschlagen und getreten+++

Wiesbaden (ots)

1. Öffentlicher Urinierer widersetzt sich der Kontrolle, Wiesbaden, Reisinger Anlagen, Donnerstag, 02.04.2026, 13:50 Uhr

(jw) Am Donnerstagmittag kam es in Folge einer Personenkontrolle der Stadtpolizei in den Reisinger Anlagen zu einem Widerstand.

Gegen 13:50 Uhr bestreiften Mitarbeiter der Stadtpolizei die Reisinger Anlagen, in denen sie eine, in einen Busch urinierende Person, antrafen. Während der anschließenden Kontrolle verhielt sich der 29-jährige, stark alkoholisierte Mann, aggressiv, leistete den Aufforderungen der Stadtpolizei keine Folge und griff diese auch teilweise körperlich an. Der Mann wurde hierauf festgenommen und an eine Streife der Landespolizei übergeben, welche diesen auf ein nahgelegenes Polizeirevier verbrachten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-jährige von der Dienststelle entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Bei den Widerstandhandlungen wurde ein Stadtpolizist leicht verletzt, dieser konnte seinen Dienst allerdings fortsetzen.

2. Versuchter Taschendiebstahl,

Wiesbaden, Kirchgasse 72, Donnerstag, 02.04.2026, 14:24 Uhr

(jw) Am Donnerstagmittag kam es in einem Wiesbadener Drogeriegeschäft zu einem versuchten Diebstahl.

Gegen 14:20 Uhr betrat der Geschädigte, gefolgt von zwei unbekannten Männern, das Drogeriegeschäft in der Kirchgasse 72. In dem Geschäft fielen dem Ladendetektiv die zwei, verdächtig verhaltenden, Personen auf, welche dem Geschädigten durch die Gänge folgten. Einer der Männer versuchte letztlich in die Jackentasche des Geschädigten zu greifen, was durch den Ladendetektiv unterbunden werden konnte. Anschließend flüchteten beide Personen in unbekannte Richtung. Der erste Täter wird als männlich, 25-30 Jahre alt, nach hinten gegelte Haare und mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine schwarze Lederjacke, ein weißes Hemd, schwarze Jeanshose und weiße Sneaker. Der zweite Täter wird als männlich, 30-35 Jahre alt, kurze Haare mit auffälligen Geheimratsecken und mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover, ein rotes Oberteilt, khakifarbene Hose und schwarze Sneaker. Hinweise nimmt die Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Person mit Schusswaffe gesichtet,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Donnerstag, 02.04.2026, 20:30 Uhr

(eh) Am Donnerstagabend löste die Mitteilung über einen bewaffneten Mann an einem Einkaufsmarkt in der Hochheimer Straße einen Einsatz starker Polizeikräfte aus.

Gegen 20:30 Uhr meldete eine Anwohnerin zwei Männer, die sich vor einem Einkaufsmarkt in der Hochheimer Straße in Mainz-Kostheim aufhalten und mit einer Schusswaffe hantieren würden. Sofort entsendete starke Kräfte der Wiesbadener Polizei konnten die beiden Männer vor Ort widerstandslos festnehmen. Die Durchsuchung der Personen brachte einen Revolver zutage. Spätere Überprüfungen ergaben, dass es sich dabei um eine Luftdruckpistole handelte. Bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung bei dem 58-jährigen Besitzer der Waffe konnte der Kaufbeleg für die Luftdruckpistole aufgefunden werden, weitere Waffen waren nicht im Besitz des Wiesbadeners. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurde der Mann nachhause entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet, die Waffe wurde sichergestellt.

4. Schlägerei in Linienbus,

Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, Donnerstag, 02.04.2026, 23:33 Uhr

(eh) Am Donnerstagabend kam es in der Friedrich-Ebert-Allee zu einer Schlägerei zwischen fünf jungen Männern in einem Linienbus.

Ein Zeuge meldete um 23:33 Uhr eine Schlägerei gegenüber des Hauptbahnhofs an der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Allee. Die Beteiligten seien zunächst im Linienbus, der von Mainz nach Wiesbaden unterwegs war, in verbale Streitigkeiten geraten. Weil die Auseinandersetzung immer lauter und aggressiver wurde, hielt der Busfahrer an der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Allee an. Der mittlerweile zur Schlägerei eskalierte Streit zwischen fünf jungen Männern verlagerte sich vor den Bus. Insgesamt sechs Streifen der Wiesbadener Polizei konnten alle Beteiligten vor Ort antreffen. Es stellte sich heraus, dass drei Wiesbadener zwischen 17- 24 Jahren und zwei Heranwachsende aus dem Landkreis Alzey-Worms gegenseitig aufeinander eingeprügelt und getreten hatten. Die jungen Männer wurden vor Ort im Rettungswagen behandelt, alle hatten jedoch lediglich leichte, deliktstypische Verletzungen und mussten nicht in ärztliche Behandlung übergeben werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten alle Männer nachhause entlassen werden.

5. Durch Tritte verletzt,

Wiesbaden, Wellritzstraße, Freitag, 03.04.2026, 03:38 Uhr

(eh) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Mann in der Wellritzstraße durch eine 10-köpfige Personengruppe verletzt.

Um 03:38 Uhr meldete ein Passant eine Schlägerei in der Wellritzstraße, bei der eine ungefähr 10-köpfige Personengruppe auf eine am Boden sitzende Person einschlug. Vor Ort konnte der 33-jährige Mann aus Gelnhausen angetroffen werden, der Schürfwunden im Gesicht und an den Händen hatte. Die Personengruppe, die zuvor gemeinschaftlich mit Faustschlägen und Tritten auf den Verletzten eingewirkt hatte, konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Die jungen Männer konnten nicht genauer beschrieben werden, außer dass einer komplett weiß bekleidet gewesen sei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 bei der Polizei Wiesbaden zu melden. Der Verletzte wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert.

6. Auseinandersetzung erfordert Polizeieinsatz, Wiesbaden, Hellmundstraße/Bleichstraße, Freitag, 03.04.2026, 22:45 Uhr

(js) Am Freitagabend kam es in der Hellmundstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei welcher eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass mehrere Personen in Streitigkeiten verwickelt wären. Vor Ort konnte letztendlich der Geschädigte, ein 23-jähriger Wiesbadener, angetroffen werden. Die anderen Beteiligten waren nicht mehr anwesend. Der Geschädigte gab an, dass er von einer Person aus einer Dreiergruppe angegriffen wurde und hierbei leicht verletzt wurde. Im Zuge der Auseinandersetzung sei ihm auch Geld entwendet worden. Der Geschädigte konnte nach kurzer ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen werden. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung ermittelt die Polizei.

7. Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden, Emser Straße, Freitag, 03.04.2026, 21:00 Uhr bis Samstag, 04.04.2026, 00:30 Uhr

(js) Am Freitagabend wurden in der Emser Straße drei Fahrzeuge von einem bislang unbekannten Täter beschädigt, wodurch ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand.

Der Besitzer eines Pkw Audi kam am frühen Samstagmorgen zu seinem Fahrzeug und stellte eine Beschädigung durch zerkratzen fest. Der Geschädigte bemerkte dann noch, dass zwei weitere Fahrzeuge, beide der Marke VW, ebenfalls zerkratzt wurden. Alle Fahrzeuge wurden teilweise auch noch mit einer kreideähnlichen Sprühfarbe beschmiert. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der 0611/345-0 in Verbindung.

8. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße, Freitag, 03.04.2026, 21:55 Uhr

(nm) Unbekannte Täter brachen Freitagabend in eine Wohnung in Klarenthal ein und trafen dort auf den Bewohner.

Gegen 21:55 Uhr verschaffte sich ein Einbrecherduo Zugang über ein gekipptes Fenster in eine Wohnung in Hochparterre in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Als die Täter die verschlossene Schlafzimmertür aufbrechen wollten, wurden die Wohnungsinhaber wach und machten sich durch lautes Rufen bemerkbar. Die unbekannten Täter flüchteten sodann durch das Fenster und konnten entkommen. Durch den Bewohner konnten lediglich zwei Männerstimmen, welche Deutsch sprachen, wahrgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611/345-0 entgegen.

9. Helfer wird geschlagen und getreten,

Wiesbaden, Luisenstraße, Samstag, 04.04.2026, 05:44 Uhr

(nm) Am frühen Samstagmorgen schlagen und treten unbekannte auf einen helfenden Geschädigten ein.

Ein 45-jähriger Wiesbadener wird am Samstag, um 05:44 Uhr Zeuge eines Streits zwischen zwei Männern und einer Frau in der Luisenstraße. Als der Geschädigte dazwischen gehen will, wird dieser durch die zwei Männer zunächst geschlagen und als er auf dem Boden lag, traten diese noch auf ihn ein. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in Richtung Luisenplatz. Die Frau verließ ebenfalls die Örtlichkeit. Sie soll ca. 170 cm groß und Mitte 20 gewesen sein, eine schmale Figur und auffällige lange blonde Haare gehabt haben. Sie soll mit einer Bluejeans, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Kappe bekleidet gewesen sein. Der erste Täter soll männlich, ca. 190 cm und Mitte 20 gewesen sein. Er soll eine normale Figur und kurze braune Haare sowie einen braunen Bart und eine Brille getragen haben. Bekleidet gewesen sei er mit einem grauen Oberteil und einer schwarzen Weste. Der zweite Täter soll ca. 170 cm groß und Mitte 20 gewesen sein und eine schmale Figur gehabt haben. Er soll mit einer weißen Hose, schwarzen Jacke und einer weißen Kappe bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

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