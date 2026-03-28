Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Tasche entrissen+++Rettungskräfte mit Messer bedroht+++Leichtverletzter durch Faustschläge+++mit Gitarre bedroht+++Fahrradfahrer bei Unfall schwerstverletzt+++Handy geraubt+++Einbrecher festgenommen

Wiesbaden (ots)

1. Umhängetasche entrissen,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Freitag, 27.03.2026, 13:45 Uhr (eh) Am Freitag gegen 13:45 Uhr kam es am Bahnhofsplatz zu einem räuberischen Diebstahl einer Tasche. Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung entrissen ein 27-jähriger Mann aus Rüdesheim und ein bisher unbekannter männlicher Begleiter die Umhängetasche vom Körper eines 26-jährigen Wiesbadeners und drohten damit, ihn zu schlagen. Im Anschluss flüchteten beide Täter über den 1. Ring in die Adolfsallee und anschließend in unbekannte Richtung. Einer der Diebe konnte ermittelt und festgenommen werden. Der männliche Mittäter wird beschrieben als 25- 30 Jahre alt, ca. 170cm groß, mit dunkelbraunen Haaren und bekleidet mit einer grauen Jacke und einer hellen Hose. Nach ersten Erkenntnissen kennen sich alle Beteiligten aus vorangegangenen Drogengeschäften. Das Diebesgut konnte bisher nicht aufgefunden werden, es handelt sich um eine Umhängetasche mit Ausweispapieren. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Rettungskräfte mit Messer bedroht,

Wiesbaden, Bleichstraße, Freitag, 27.03.2026, 22:35 Uhr (jul) Am Freitagabend wurden in der Bleichstraße in Wiesbaden eingesetzte Rettungskräfte mit einem Messer bedroht. Gegen 22:30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 56-jährigen Mann und dessen 31-jährigen Sohn. Dabei wurde eine Schaufensterscheibe beschädigt. Als sich daraufhin ein unbeteiligter Zeuge zu erkennen gab, wurde dieser durch die zwei Männer angegriffen. Der Zeuge setzte sich mit Pfefferspray zur Wehr. Da Vater und Sohn nach dem Einsatz des Reizstoffes behandlungsbedürftig waren, wurde durch die Einsatzkräfte vor Ort der Rettungsdienst alarmiert. Während der Erstversorgung zog der 31-Jährige ein feststehendes Messer aus der Jackentasche und ging damit bedrohlich auf die Rettungskräfte zu. Durch diese und die eingesetzten Polizeieinsatzkräfte konnte der Mann überwältigt und anschließend entwaffnet werden. Der 31-jährige Mann und die eingesetzten Einsatzkräften blieben dabei unverletzt. Der Vater und sein Sohn wurden zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf ein Wiesbadener Polizeirevier verbracht. Durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde bei beiden Männern eine Blutentnahme angeordnet. Der 31-jährige Sohn wurde am Folgetag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, da ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Schläge ins Gesicht aufgrund anderer Fan-Zugehörigkeit, Wiesbaden, Häfnergasse, Samstag, 28.03.2026, 00:15 Uhr (jul) Am frühen Samstagmorgen wurde ein 22-jähriger Mann in der Wiesbadener Innenstadt durch Schläge ins Gesicht verletzt. Gegen 00:15 Uhr wurde der 22-Jährige in der Häfnergasse von drei Tätern auf die Fan-Zugehörigkeit eines Fußballvereins angesprochen, obwohl er keine sichtbare Fanbekleidung trug. Als er daraufhin die Fan-Zugehörigkeit bestätigte, wurde er festgehalten und von drei Männern mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Marktplatz. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Ein 24-jähriger Mann konnte im Nachgang als einer der vermeintlichen Täter namentlich ermittelt werden. Die weiteren zwei Täter seien gleichaltrig gewesen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Vater und Sohn mit Gitarre bedroht,

Wiesbaden, Kirchgasse, Freitag, 27.03.2026, 19:15 Uhr (jul) Am Freitagabend wurden ein 51-jähriger Mann und sein 21-jähriger Sohn in der Wiesbadener Fußgängerzone von einem Mann mit einer Gitarre bedroht. Gegen 19:15 Uhr kam es in einem Fastfood-Restaurant in der Kirchgasse zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Dabei drohte ein 43-jähriger Mann dem 51-Jährigen, sowie dessen 21-jährigen Sohn mit Schlägen mit einer Gitarre. Der 51-Jährige setzte sich daraufhin unter dem Einsatz von Pfefferspray gegen den Angreifer zur Wehr und sprühte diesem den Reizstoff ins Gesicht. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Gegen beide Parteien wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. alkoholisierter Fahrradfahrer bei Sturzgeschehen schwerstverletzt, Wiesbaden, Bertramstraße, Samstag, 28.03.2026, 02:30 Uhr (jul) Am frühen Samstagmorgen verletzte sich ein alkoholisierter 63-jähriger Mann bei einem Fahrradunfall schwer. Gegen 02:30 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem schwarzen Fahrrad die Bertramstraße in Richtung Bismarckring. Dabei touchierte der alkoholisierte Fahrradfahrer den Außenspiegel eines geparkten Pkw und stürzte daraufhin. Der Mann erlitt bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen und musste stationär in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden. Der 63-jährige Wiesbadener trug bei dem Unfall ohne Fremdeinwirkung keinen Helm. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Handy geraubt,

Wiesbaden, Straße der Republik, Freitag, 27.03.2026, 19:00 Uhr (js) Am Freitagabend kam es in der Biebricher Straße der Republik zu einem Raubdelikt, bei welchem dem Geschädigten unter Vorhalt einer Pfefferpistole das Handy entwendet wurde. Der 18-jährige Geschädigte befand sich gegen 19:00 Uhr an der Bushaltestelle an der Galatea-Anlage, als er von drei männlichen Personen angesprochen und unmittelbar mit einer sog. Pfefferpistole bedroht wurde. Unter Vorhalt der Waffe wurde dem 18-jährigen dann sein Smartphone geraubt und die Täter flüchteten in Richtung Riehlstraße. Der Geschädigte beschrieb zwei der Personen als ca. 20 - 25 Jahre alt, beide dunkel gekleidet, zwischen 1,75 m und 1,85 m groß und einer trug eine schwarze Basecap, der andere schwarze Haare. Zudem trugen beide eine schwarze Sturmhaube. Der dritte Täter war ca. 1,80 m - 1,85 m groß, ebenfalls 20 - 25 Jahre alt, hatte schwarze Haare, einen Vollbart und war ebenfalls dunkel bzw. schwarz gekleidet. Die Räuber hätten eine südländische Erscheinung gehabt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der 0611/345-0 entgegen.

7. Einbrecher festgenommen,

Wiesbaden, Kastellstraße, Samstag, 28.03.2026, 05:37 Uhr (js) Am Samstagmorgen konnte eine Person durch einen Anwohner festgehalten und durch die Polizei dann festgenommen werden, nachdem dieser zuvor ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Kastellstraße aufgebrochen hatte. Gegen kurz nach halb Sechs wurde die Polizei darüber informiert, dass man in der Kastellstraße einen Mann festhalten würde, welcher zuvor in einen Keller in dem betreffenden Haus eingebrochen war. Ein Bewohner des Hauses war auf Geräusche aus dem Treppenhaus aufmerksam geworden und schaute zunächst durch den Türspion. Hierbei erkannte er den späteren Beschuldigten, einen 38-jährigen, wie dieser gerade in einem Schrank im Treppenhaus herumwühlte. Zudem hatte er Gegenstände mitgeführt, die der Geschädigte als seine erkannte. Daher ging er vor die Tür, worauf der Dieb zu fliehen versuchte. Er konnte aber durch den Geschädigten eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Beschuldigte wurde durch die Polizei festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht.

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