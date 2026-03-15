Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Mit Holzlatten aufeinander eingeprügelt+++Auseinandersetzung auf dem Luisenplatz+++ Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten in Wiesbaden+++ Gemeinsam Sicheres Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

1. Mit Holzlatten aufeinander eingeprügelt, Wiesbaden, Kirchgasse, Samstag, 14.03.2026, 01:30 Uhr

(eh) In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen mehrere Personen in der Wiesbadener Innenstadt mit Holzlatten aufeinander ein. Die Polizei wurde um 01:30 Uhr von einem unbeteiligten Zeugen alarmiert, weil mehrere Personen sich in der Wiesbadener Innenstadt schlagen würden. Umgehend entsandte Streifen konnten eine blutende Person in der Kirchgasse antreffen, außerdem eine Personengruppe im Nahbereich. Der Zeuge bestätigte, dass es sich dabei um die Beteiligten der Schlägerei handelte. Nach jetzigem Ermittlungsstand war ein 45-jähriger Wohnsitzloser in der Fußgängerzone in einen Streit mit einer 5-köpfigen Personengruppe geraten. Im Verlaufe des Streits schlug er einem weiblichen Mitglied der Gruppe mit einer Holzlatte auf den Kopf. Daraufhin schlug die 27-jährige Frankfurterin gemeinsam mit einem 28-jährigen Wiesbadener ebenfalls mit Holzlatten zurück. Zwei Beteiligte wurden mit Platzwunden in Wiesbadener Krankenhäuser eingeliefert. Was die Ursache des Streits war, konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 bei der Kriminalpolizei Wiesbaden zu melden.

2. Auseinandersetzung auf dem Luisenplatz Wiesbaden, Luisenplatz, Samstag, 14.03.2026, 19:40 Uhr

(zi) Am Samstagabend kam es auf dem Luisenplatz zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern, in deren weiteren Verlauf einer der Beteiligten geschlagen und am Boden liegend gegen den Kopf getreten wurde. Gegen 19:40 Uhr erhielt die Wiesbadener Polizei den Hinweis, dass sich auf dem Luisenplatz mehrere Personen schlagen würde. Die entsandten Beamten konnten vor Ort jedoch lediglich noch eine Person mit einer Platzwunde am Kopf antreffen. Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht, welches er jedoch kurze Zeit später wieder verlassen konnte. Zum Tathergang gab der 42-jährige Wiesbadener an, dass er kurz zuvor bei einem lautstarken Streit zwischen einem Mann und einer Frau im Rollstuhl vermitteln wollte. Daraufhin habe ihn die männliche Person direkt angegriffen, zu Boden geworfen und ihm anschließend gegen den Kopf getreten. Danach flüchtete der Unbekannte mit seiner weiblichen Begleitung in Richtung der Straße "Kirchenreulchen". Streifen der Polizei fahndeten nach dem Täter, konnten ihn jedoch nicht mehr ausfindig machen. Der Geschädigte beschrieb den Unbekannten als männlich mit schwarzen Haaren, ca. 160 cm groß, ca. 50 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

3. Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten in Wiesbaden, Wiesbaden, Schwalbacher Straße / Friedrichstraße, Samstag, 14.03.2026, 20:05 Uhr

(zi) Am Samstagabend kam es in der Schwalbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 20:05 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem grauen VW Golf Kombi die Schwalbacher Straße aus Richtung Rheinstraße kommend, in Fahrtrichtung Coulinstraße verbotswidrig auf der Busspur. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Fiat Panda die Schwalbacher Straße parallel zur Busspur in gleicher Richtung. Im Kreuzungsbereich Schwalbacher Straße / Friedrichstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wendete der 27-jährige VW-Fahrer verbotswidrig im genannten Bereich, um anschließend wieder zurück in Richtung Rheinstraße zu fahren. Der 29-jährige Fahrer des Fiat Panda wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den verständigten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er jedoch kurze Zeit später wieder verlassen. Der Fahrer des VW blieb nach jetzigem Stand unverletzt. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR.

4. Kontrollmaßnahmen "Sicheres Wiesbaden" Wiesbaden, Samstag, 14.03.2026, 19:00 Uhr bis Sonntag, 15.03.2026, 03:00 Uhr

(zi) Auch an diesem Wochenende führte die Landespolizei in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Wiesbaden im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet durch. Im Fokus standen diesmal unter anderem der Luisenplatz, die Reisinger Anlage, das Dach des Lili sowie der Schelmengraben. Des Weiteren wurde die Waffenverbotszone überwacht. Insgesamt wurden 28 Personen einer Kontrolle unterzogen. Die Kontrollmaßnahmen verliefen diesmal ohne besondere Vorkommnisse. Stadt- und Landespolizei werden auch in Zukunft gemeinsame Kontrollen durchführen um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger erhöhen.

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