Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl endet für einen der Diebe im Krankenhaus

Gelsenkirchen (ots)

Ein 22jähriger und ein 32jähriger Gelsenkirchener beabsichtigten am Freitag den 13.03.2026 um 23:30 Uhr Am Dördelmannshof in Ückendorf, einem 59jährigen Gelsenkirchener einen Trolley zu entwendet, hatten jedoch nicht mit der Gegenwehr des Bestohlenen gerechnet. Dieser wehrte sich gegen den Diebstahl mit einem Ast, schlug damit in Richtung der Täter und traf auch einen von ihnen. Die Täter wiederum traten daraufhin auf den 59jährigen Gelsenkirchener ein, um im Besitz des Trolleys zu bleiben. Dann flüchteten sie mit dem Bus vom Tatort, konnten aber im Nahbereich durch die hinzugerufene Polizei angetroffen werden. Einer der Täter hatte sich durch einen Treffer mit dem Ast eine Verletzung am Kopf zugezogen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der zweite Täter wurde vor Ort entlassen. Beide bestritten, etwas mit einem räuberischen Diebstahl zu tun zu haben.

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