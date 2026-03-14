PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl endet für einen der Diebe im Krankenhaus

Gelsenkirchen (ots)

Ein 22jähriger und ein 32jähriger Gelsenkirchener beabsichtigten am Freitag den 13.03.2026 um 23:30 Uhr Am Dördelmannshof in Ückendorf, einem 59jährigen Gelsenkirchener einen Trolley zu entwendet, hatten jedoch nicht mit der Gegenwehr des Bestohlenen gerechnet. Dieser wehrte sich gegen den Diebstahl mit einem Ast, schlug damit in Richtung der Täter und traf auch einen von ihnen. Die Täter wiederum traten daraufhin auf den 59jährigen Gelsenkirchener ein, um im Besitz des Trolleys zu bleiben. Dann flüchteten sie mit dem Bus vom Tatort, konnten aber im Nahbereich durch die hinzugerufene Polizei angetroffen werden. Einer der Täter hatte sich durch einen Treffer mit dem Ast eine Verletzung am Kopf zugezogen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der zweite Täter wurde vor Ort entlassen. Beide bestritten, etwas mit einem räuberischen Diebstahl zu tun zu haben.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Merchel, PHKin
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 14.03.2026 – 06:12

    POL-GE: Widerstand und Beleidigung im Supermarkt endet im Gewahrsam

    Gelsenkirchen (ots) - Ein 45jähriger, stark alkoholisierter Gelsenkirchener betrat am Freitagmittag, 13.03.2026 zum wiederholten Male einen Supermarkt in Hassel an der Büscherstraße/Schellstraße, obwohl er bereits ein Hausverbot in dieser Filiale hatte. Nachdem er der hinzugerufenen Polizei weder seine Personalien mitteilen, noch die Filiale verlassen wollte, sollte er nach einem Ausweis durchsucht werden. Hierbei ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 12:05

    POL-GE: Versuchter schwerer Raub in Horst - Polizei sucht Zeugen

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem ein bislang Unbekannter am Donnerstagabend, 12. März 2026, versuchte, das Handy einer Gelsenkirchenerin zu rauben, sucht die Polizei nach Zeugen. Die 15-Jährige stand gegen 19.25 Uhr an der Bushaltestelle "Kärntener Ring", als sie von einem 17 bis 18 Jahre alten Mann mit Cappy aufgefordert wurde, ihr Handy auszuhändigen. Dabei drohte er, sie mit einem Schlagstock zu schlagen. Als die ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 11:00

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

    Gelsenkirchen (ots) - Mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl. Am Samstag, 30. Januar 2026, hob ein 24-Jähriger Geld an einem Bankautomaten in der Gelsenkirchener Altstadt ab. Dann verließ er die Bank, ohne das Geld aus dem geöffneten Fach des Bankautomaten einzustecken. Als er wenige Zeit später erneut den Bankautomaten aufsuchte, war das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren