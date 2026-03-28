Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 16-jähriger aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

(js) Die am Freitag, 27.03.2026, veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 16-jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell