Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Schlägerei+++Auseinandersetzung in Bus+++körperliche Auseinandersetzung bei Jugendfußballspiel+++Sachbeschädigungen und Diebstahl auf dem Ostermarkt

Wiesbaden (ots)

1. Schlägerei in der Bahnhofstraße,

Wiesbaden, Bahnhofstraße / Kaiser Friedrich Ring, Samstag, 21.03.2026, 02:15 Uhr

(cp) In der Nacht zum Samstag kam es in der Bahnhofstraße zu einer wüsten Schlägerei zwischen vier jungen Männern, von denen zumindest einer, leichte Verletzungen davontrug. Die beiden Mitstreiter des Verletzten konnten, ebenso wie deren Kontrahent, fliehen. Die Polizei fahndet nach den Männern und sucht Zeugen. Gegen 02:15 Uhr gerieten ein 18-jähriger Täter und seine beiden unbekannten Begleiter, mit einem ebenfalls unbekannten Mann in Höhe eines Kiosks an der Ecke Bahnhofstraße / Kaiser-Friedrich-Ring in Streit. Dies artete dermaßen aus, dass beide Parteien plötzlich wild aufeinander einschlugen, wobei der unbekannte Kontrahent auch eine abgebrochene Bierflasche nutze und den 18-Jährigen hiermit leicht an der Hand verletzte. Nachdem die Auseinandersetzung beendet war, flüchteten alle vier Personen und konnten im Rahmen der Fahndung zunächst nicht angetroffen werden. Der 18-jährige kehrte aber kurze Zeit später an den Tatort zurück und wurde vorläufig festgenommen. Nach Erstversorgung und Feststellung seiner Personalien wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Wunde ambulant behandelt wurde. Der Unbekannte mit der Glasflasche soll circa 20 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein. Er habe kurze schwarze Haare sowie einen Dreitagebart und sei mit einer hellen Winterjacke, einer roten Jogginghose mit weißen Streifen und weißen Sneakern bekleidet gewesen. Die Begleiter des Verletzten sollen ebenfalls etwa 20 Jahre alt sein. Einer sei 180 cm groß, habe kurze blonde Haare und soll eine dunkelblaue Winterjacke, eine helle Jogginghose sowie weiße Sneaker getragen haben. Zudem habe er eine blaue Sporttasche der Marke Nike dabeigehabt. Der andere wurde als 165 cm groß, mit dunklen "mittellangen" Haaren beschrieben und soll mit dunkler Winterjacke, Jeans und schwarzen Sneakern bekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Auseinandersetzung im Bus

Wiesbaden, August-Ruf-Straße Freitag, 20.03.2026, 22:00 Uhr

(pk) Am Freitagabend kam es an einer Haltestelle in der August-Ruf-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen, wobei einer der Beteiligten leicht verletzt wurde. In einem Bus in Fahrtrichtung Medenbach sei es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Nachdem die Beteiligten den Bus verlassen hatten, habe sich die Situation außerhalb des Busses weiter zugespitzt und es sei eine körperliche Auseinandersetzung entstanden.

Hierbei habe ein 17-Jähriger dem 14-jährigen Wiesbadener zunächst sein Mobiltelefon aus der Hand geschlagen, woraufhin dieses beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf hätten dann zwei weitere Unbekannte den 14-Jährigen zu Boden gebracht und anschließend mehrfach in den Bereich der Brust und des Kopfes getreten. Des Weiteren wurde durch einen der unbekannten Täter noch ein weiterer 15-Jähriger Jugendlicher getreten. Nach der Auseinandersetzung entfernten sich die beiden unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Der 14-Jährige konnte leicht verletzt nach Hause entlassen werden. Der 15-Jährige wurde durch den Tritt nicht verletzt. Beide unbekannten Täter konnten als männlich, ca. 1,70 Meter groß, zwischen 15 und 18 Jahren beschrieben werden. Zudem sollen beide braune lockige Haare gehabt haben und einen schwarzen Pullover getragen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Körperliche Auseinandersetzung bei Jugendfußballspiel, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Sportplatz, Samstag, 21.03.2026, 14:30 Uhr

(eh) Am Samstagnachmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung während eines Jugendfußballspiels auf dem Sportplatz in Mainz-Kastel. Während eines Jugendfußballspiels auf dem Sportplatz in Mainz-Kastel kam es gegen Ende des Punktespiels auf dem Spielfeld zu Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendspielern. Im Verlaufe des Streits schlugen zwei 15-jährige Spieler einem 16-jährigen Spieler der gegnerischen Mannschaft mehrfach mit Fäusten ins Gesicht. Der Trainer der Heimmannschaft stellte sich schützend vor den Spieler der auswärtigen Mannschaft und verhinderte so weitere Schläge oder schwerere Verletzungen. Der Schiedsrichter vergab zwei rote Karten und meldet den Vorfall dem Sportgericht. Zusätzlich müssen sich die beiden Jugendlichen in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten. Alle Beteiligten konnten an die Erziehungsberechtigten übergeben werden.

4. Sachbeschädigung und Diebstahl auf dem Ostermarkt, Wiesbaden, Fußgängerzone, Samstag, 21.03.2026, 03:15 Uhr

(eh) In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Betrunkener mehrere Stände des Wiesbadener Ostermarktes und entwendete Lebensmittel. Der 38-Jährige Wiesbadener wurde festgenommen, nachdem er sich Zutritt zu einem Stand des Ostermarktes verschafft hatte und dort mehrere Laibe Käse entwenden wollte. Als Grund für den Einbruch gab der Mann "Hunger" an. Um den Stand mit den verpackten Käselaiben zu verlassen, zerschnitt er die Zeltplane des Standes mit einem ebenfalls dort entwendeten Küchenmesser. Zusätzlich beschädigte er die Außenwände weiterer Stände des Ostermarktes mit dem Küchenmesser. Die Standbesitzer konnten informiert werden und kümmern sich um die Beseitigung der Verwüstung durch den hungrigen Täter.

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