Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Autoscheibe eingeschlagen+++Einbruch in Schuhgeschäft+++

Wiesbaden (ots)

1. Autoscheibe eingeschlagen,

Wiesbaden, Spiegelgasse,

Samstag, 28.03.2026, 23:35 Uhr

(eh) Am Samstagabend wurde durch einen bislang unbekannten Mann ein in der Spiegelgasse geparktes Fahrzeug aufgebrochen. Der Fahrzeughalter kehrte gegen 23:35 Uhr nachhause zurück und bemerkte dabei einen Mann, der soeben die Beifahrerseite seines dort geparkten weißen BMW mit einem Pflasterstein einschlug. Da der Halter den Dieb bei der Tat erwischte, wurde aus dem Fahrzeuginneren nichts entwendet. Der Fahrzeugaufbrecher flüchtete in Richtung Webergasse und wurde von dem Zeugen beschrieben als männlich, mit südländischer Erscheinung, ca 175cm groß mit normaler Statur und bekleidet mit einem grauen Hoodie und einem schwarzen Schal um den Mund gebunden. Er konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Einbruch in Schuhgeschäft,

Wiesbaden, Ellenbogengasse

Sonntag, 29.03.2026

(mm) In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelang es unbekannten Tätern in ein Geschäft einzubrechen. Der Einbruch wurde im Rahmen der Streifenfahrt am Sonntagmorgen festgestellt. Unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln der Eingangstüre Zutritt zum Inneren des Schuhgeschäfts und entwendeten neben Verkaufsartikeln auch Bargeld aus der Kasse. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Wiesbaden geführt. Hinweise nimmt die Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

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