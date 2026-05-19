Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Alleinunfall eines PKW auf der Düsseldorfer Straße

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Vormittag, 19. Mai 2026, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Düsseldorfer Straße zu einem Alleinunfall eines Kleinwagens.

Aus bislang ungeklärter Ursache kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich die Fahrerin bereits selbstständig aus dem Pkw befreit.

Nach der Untersuchung durch den Rettungsdienst blieb die Fahrerin unverletzt und konnte in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben werden.

Während des Einsatzes kam es für etwa 20 Minuten zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Düsseldorfer Straße.

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