Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Schwerer Arbeitsunfall in Industriehalle - Mann stürzt durch Hallendach

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Donnerstag, den 07.05.2026, wurden gegen 16:00 Uhr ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie weitere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem schweren Arbeitsunfall im Bereich "Am Förderturm" im Stadtteil Heißen alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen stürzte eine Person während Arbeiten auf dem Dach einer Industriehalle aus bislang ungeklärter Ursache durch die Dachkonstruktion und fiel aus einer Höhe von circa zehn Metern in die Halle.

Die zuerst eintreffenden Rettungskräfte leiteten umgehend die medizinische Versorgung des schwer verletzten Patienten ein. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle alarmiert.

Zur Betreuung der anwesenden Zeugen sowie der beteiligten Arbeitskollegen des Verunfallten wurde außerdem die Notfallseelsorge hinzugezogen.

Während des knapp zweistündigen Einsatzes kam es im Bereich der angrenzenden Straßen zu vorübergehenden Verkehrseinschränkungen. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die zuständigen Behörden haben die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Hergang aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell