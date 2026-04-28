Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: FW-MH: Folgemeldung zum Großbrand an der Ruhrorter Straße - Nachlöscharbeiten dauern bis in die Nacht an

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Mülheim an der Ruhr, 28.04.2026 - Im laufenden Einsatz beim Brand eines Gewerbebetriebes an der Ruhrorter Straße dauern die umfangreichen Löschmaßnahmen weiterhin an. Nach den ersten eingeleiteten Maßnahmen konnte die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr den Brand inzwischen eindämmen.

Durch einen massiven Löschangriff sowie die bereits frühzeitig aufgebaute Riegelstellung konnte eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude erfolgreich verhindert werden. In der Spitzenphase waren rund 100 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, den Hilfsorganisationen sowie unterstützende Einheiten der Feuerwehr Oberhausen im Einsatz.

Die weiteren Maßnahmen gestalten sich weiterhin aufwendig und zeitintensiv. Die brennenden sowie teilweise bereits abgelöschten Altpapierballen müssen einzeln auseinandergezogen und gezielt abgelöscht werden, um verbliebene Glutnester vollständig zu bekämpfen. Nach aktuellen Einschätzungen werden die Maßnahmen der Feuerwehr noch die gesamte Nacht andauern. Die Anzahl der eingesetzten Kräfte kann im Verlauf des späten Abends reduziert werden.

Zur Beurteilung möglicher Umweltgefahren wurden das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK) sowie das Umweltamt der Stadt Mülheim an der Ruhr hinzugezogen. Im Umfeld der Einsatzstelle führten die Fachkräfte des LANUK sowie des Umweltamtes an mehreren Messpunkten Kontrollen durch. Dabei konnten keine Auffälligkeiten oder eine Gefährdung festgestellt werden.

Aufgrund der anhaltenden Einsatzmaßnahmen sowie der Verlegung von Schlauchleitungen über die Fahrbahn bleibt die Ruhrorter Straße im Bereich zwischen der Akazienallee und dem Kreisverkehr weiterhin vollständig gesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in die Morgenstunden aufrechterhalten bleiben.

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