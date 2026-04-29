Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zweite Folgemeldung zum Großbrand an der Ruhrorter Straße - Nachlöscharbeiten dauern weiterhin an

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Auch in den heutigen Morgenstunden setzen die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr die Löschmaßnahmen bei dem Brand eines Gewerbebetriebes an der Ruhrorter Straße fort. Trotz sichtbarer Fortschritte bleibt die Lage aufgrund tiefliegender Glutnester arbeitsintensiv. Gegenwärtig sind etwa 80 % des betroffenen Brandguts vollständig abgelöscht. In den verbleibenden 20 % befinden sich jedoch weiterhin hartnäckige Glutnester, die eine fortlaufende Brandbekämpfung erforderlich machen.

Um einen nachhaltigen Löscherfolg zu erzielen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern, müssen die brennenden sowie teilweise bereits abgelöschten Altpapierballen einzeln mit technischem Gerät auseinandergezogen werden. Hierbei unterstützt der betroffene Betrieb ebenfalls mit seiner gesamten Belegschaft. Nur durch dieses zeitintensive Verfahren können verbliebene Brandherde im Inneren des verdichteten Materials vollständig erreicht und abgelöscht werden.

Nach aktuellen Einschätzungen der Feuerwehr werden die Arbeiten am Einsatzort voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden andauern. Aufgrund des Löscherfolgs in der Nacht konnte die Anzahl der eingesetzten Kräfte weiter reduziert werden.

Die Ruhrorter Straße, die für die Dauer der intensiven Brandbekämpfungsphase voll gesperrt werden musste, konnte bereits in den Nachtstunden wieder für den Verkehr freigegeben werden. Mit nennenswerten Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Einsatzstelle wird für den restlichen Tagesverlauf nicht mehr gerechnet.

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