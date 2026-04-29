Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Schlussmeldung zum Großbrand an der Ruhrorter Straße - Einsatz nach 24 Stunden beendet

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Mittwoch, 29. April 2026, konnte die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr den Einsatz an der Ruhrorter Straße nach 24 Stunden beenden und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Die Löschmaßnahmen sind beendet.

In der Spitze waren mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Aufgrund der Ausdehnung des Brandereignisses wurde ein umfassender Löschangriff über mehrere Einsatzabschnitte aufgebaut. Dabei kamen zeitweise drei Drehleitern, vier Wasserwerfer sowie rund 15 handgeführte Strahlrohre zum Einsatz. Die Wasserabgabemenge lag in Spitzenzeiten bei etwa 15.000 Litern pro Minute.

Zur Überwachung der Einsatzstelle und zum Auffinden von Glutnestern wurde eine Drohne eingesetzt. Dadurch konnten betroffene Bereiche gezielt kontrolliert und weitere Löschmaßnahmen lageangepasst durchgeführt werden.

Die Löschwasserversorgung wurde über zwei Saugstellen aus der Ruhr sowie über die Hydranten im Umfeld der Brandstelle sichergestellt. Zusätzlich wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr durch die Feuerwehr Oberhausen mit einem leistungsstarken Wasserförderungssystem unterstützt. Die Versorgung der eingesetzten Kräfte wurde durch das Deutsche Rote Kreuz Mülheim übernommen.

Im Verlauf des Einsatzes wurden ein Mitarbeiter des Betriebes sowie eine Einsatzkraft verletzt. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst der Feuerwehr versorgt und anschließend in örtliche Krankenhäuser transportiert.

Ein besonderer Dank gilt dem Betreiber für die Unterstützung im Einsatzverlauf. Durch das Auseinanderziehen und Umschichten der Papierballen konnten Glutnester gezielt freigelegt und die Löschmaßnahmen wirkungsvoll durchgeführt werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache Broich, der Löschzug der Feuerwache Heißen, die Freiwillige Feuerwehr Heißen, die Freiwillige Feuerwehr Broich, dienstfreie Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Direktionsdienst, der Einsatzleitdienst sowie weitere dienstfreie Führungskräfte der Feuerwehr.

Nach Abschluss der feuerwehrtechnischen Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

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