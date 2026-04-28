Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: FW-MH: Großbrand in Gewerbebetrieb an der Ruhrorter Straße - Massive Rauchausbreitung fordert Feuerwehr stundenlang

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Mülheim an der Ruhr, 28.04.2026 - Am Dienstagnachmittag gegen 14:58 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Brandeinsatz auf das Gelände eines Gewerbebetriebes an der Ruhrorter Straße gerufen. Bereits auf der Anfahrt wies eine weithin sichtbare Rauchsäule den Einsatzkräften den Weg.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage: Im Außenbereich des Betriebes standen gepresste Altpapierballen auf einer Fläche von circa 2.000 Quadratmetern nahezu vollständig in Vollbrand. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte versuchten bereits mehrere Mitarbeitende des Betriebs erste Löschmaßnahmen durchzuführen. Hierbei zog sich eine Person Verletzungen zu und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Aufgrund der Brandentwicklung sowie eines erheblichen Funken- und Partikelflugs bildeten die Einsatzkräfte umgehend eine sogenannte Riegelstellung, um die angrenzenden Gebäude und Werkshallen vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Löschzügen der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr sowie diversen Sonderfahrzeugen im Einsatz.

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung über eine längere Wegstrecke unterstützte die Feuerwehr Oberhausen mit einem "Hytrans Fire System" (HFS).

Im weiteren Verlauf des Einsatzes werden die brennenden Papierballen unter schwerem Atemschutz und unter Einsatz von Räumgeräten auseinandergezogen werden müssen, um verborgene Glutnester gezielt ablöschen zu können. Der Einsatz wird sich noch über mehrere Stunden hinziehen.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell