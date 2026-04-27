Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Elektrobrand in Saarn führt zu Stromausfall

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 19:30 Uhr zu einem Elektrobrand in den Stadtteil Saarn alarmiert. Einsatzort war die Selma-Lagerlöf-Straße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Aus einem Hochspannungs-Verteilerkasten war eine leichte Rauchentwicklung feststellbar. Der betroffene Bereich wurde umgehend abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Parallel hierzu erfolgte eine Kontrolle der Temperaturentwicklung im Inneren des Verteilerkastens mittels Wärmebildkamera. Nach Eintreffen des angeforderten Entstörungsdienstes des zuständigen Energieversorgers wurde der Verteilerkasten fachgerecht geöffnet. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Verwendung eines Kohlenstoffdioxid-Feuerlöschers (CO₂). Infolge des technischen Defekts kam es zu einem Stromausfall im Stadtteil Saarn, von dem etwa 2000 Personen betroffen waren. Durch den Stromausfall kam es unter anderem zum Ausfall eines medizinischen Sauerstoffgerätes. Eine betroffene Person wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an den Energieversorger übergeben, der umgehend Maßnahmen zur Wiederherstellung der Stromversorgung einleitete. Die Stromversorgung konnte gegen 20:30 Uhr vollständig wiederhergestellt werden. Trotz der erheblichen Beeinträchtigung vieler Bürgerinnen und Bürger möchten wir uns für die besonnene Reaktion aller Betroffenen bedanken. In der Leitstelle der Feuerwehr mussten lediglich wenige Anfragen bezüglich des Energieausfalls bearbeitet werden.

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