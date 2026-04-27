Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Gasgeruch im Bereich Lahnstraße und Duisburger Straße - Feuerwehr führt Messungen durch

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Montagmorgen, 27. April 2026, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr um 08:19 Uhr zu einem gemeldeten Gasgeruch im Bereich der Lahnstraße alarmiert. Nach ersten Meldungen war vor Ort ein starker gasähnlicher Geruch wahrnehmbar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Der Bereich wurde durch die Feuerwehr weiträumig abgesperrt. Anschließend führten die Einsatzkräfte umfangreiche Messungen durch. Diese verliefen negativ. Eine explosionsfähige Atmosphäre oder ein Gasaustritt konnten nicht festgestellt werden.

Zur Abklärung wurde der zuständige Gasversorger zur Einsatzstelle nachgefordert. Im weiteren Verlauf meldete sich ein ansässiges Unternehmen bei den Einsatzkräften. Nach derzeitigem Kenntnisstand ging der wahrnehmbare Geruch von Schläuchen aus, die Rückstände eines Odorierungsstoffes aufwiesen. Dieser Stoff wird dem Gas beigemischt, um den typischen Gasgeruch wahrnehmbar zu machen. Der Odorierungsstoff ist ungefährlich. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Um 08:49 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer weiteren Einsatzstelle im Bereich der Duisburger Straße alarmiert. Auch dort war ein starker gasähnlicher Geruch gemeldet worden. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch keine konkrete Ursache feststellen. Auch hier blieben die durchgeführten Messungen negativ.

Nach derzeitiger Einschätzung ist davon auszugehen, dass die Geruchswolke aus dem Hafengebiet in westliche Richtung gezogen ist. Ein Gasaustritt lag nicht vor.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache Broich, der Einsatzleitdienst sowie der Direktionsdienst der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr. Während der Einsatzmaßnahmen kam es im Bereich der Lahnstraße und der Duisburger Straße zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Um 09:00 Uhr waren beide Einsätze beendet.

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