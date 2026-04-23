Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verrauchung in der Stadthalle - kein Gebäudeschaden

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Donnerstagabend, 23.04.26, wurde die Feuerwehr zur ausgelösten Brandmeldeanlage in der Stadthalle alarmiert. Zu dem Zeitpunkt fand dort keine Veranstaltung statt. Vor Ort wurden mehrere ausgelöste Melder festgestellt. Eine Erkundung ergab eine starke Verrauchung in einem Veranstaltungssaal. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz in den betroffenen Bereich vor. Ein Scheinwerfer hatte aus ungeklärter Ursache die Verrauchung ausgelöst. Die Feuerwehr lüftete den Bereich mit mehreren Hochleistungslüftern. Der Einsatz war nach rund anderthalb Stunden beendet.

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