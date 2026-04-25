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Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen

FW-MH: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen
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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 10.40 Uhr wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der Aktienstraße alarmiert. Im Bereich zwischen der Eppinghofer Straße und der Straße Eichenberg waren zwei Pkw kollidiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle sechs Fahrzeuginsassen ihre Autos bereits eigenständig verlassen können. Sie wurden umgehend durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser nach Mülheim und Oberhausen transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsmittel ab. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen sowie der polizeilichen Unfallaufnahme blieb die Aktienstraße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208-455 92
E-Mail: leitstelle@muelheim-ruhr.de
http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell

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