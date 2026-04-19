Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Pkw prallt gegen Laterne - zwei Personen verletzt

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Sonntagmittag, 19. April 2026, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 13:38 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Mellinghofer Straße, Ecke Heiermannstraße, alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war dort ein Pkw gegen eine Laterne geprallt.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Der Pkw war im vorderen Bereich stark verformt, zudem wurde die Ampelanlage durch den Unfall stark beschädigt. Betriebsstoffe traten aus dem Fahrzeug nicht aus. Die beiden Insassen waren bereits aus dem Fahrzeug. Sie wurden durch den ersteintreffenden Rettungswagen der Rettungswache Nord betreut. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle ab und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der beiden betroffenen Personen. Aufgrund der Verletzungen wurde zusätzlich ein weiterer Rettungswagen der Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt.

Nach der medizinischen Versorgung wurden beide Personen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Anschließend wurde die Einsatzstelle zur Ermittlung der Unfallursache an die Polizei übergeben.

Während des Einsatzes kam es im Bereich der Mellinghofer Straße und Heiermannstraße zu Verkehrseinschränkungen. Für Feuerwehr und Rettungsdienst war der Einsatz nach rund 30 Minuten beendet.

Im Einsatz waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache Heißen, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt der Feuerwehr.

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