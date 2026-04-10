Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feuer in Winkhausen - keine Verletzten

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Freitagmorgen, 10.04.2026, wurde die Feuerwehr gegen 4:30 Uhr zu einem Brand eines Anbaus am Winkhauser Talweg alarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte der nahegelegene Feuerwache 2 schlugen Flammen aus dem Eingang des im Vollbrand stehenden Objektes. Es musste davon ausgegangen werden, dass sich noch Menschen in den Räumlichkeiten befanden. Bei der umgehend eingeleiteten Menschenrettung bestätigte sich der der Verdacht nicht. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Intensität des Feuers als schwierig. Der Winkhauser Talweg war in dem Bereich während des dreistündigen Einsatzes voll gesperrt. Im Einsatz befand sich Kräfte der Feuerwache 2, der Führungsdienst sowie ein Löschfahrzeug der Feuerwache 1 und der Rettungsdienst. Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben. (DSt)

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