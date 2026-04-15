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Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: FW-MH: Verkehrsunfall Mülheim-Stadtmitte

FW-MH: FW-MH: Verkehrsunfall Mülheim-Stadtmitte
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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 17:00 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße kurz vor der Konrad-Adenauer-Brücke aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten PKW und einem LKW. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich zum Glück heraus, dass alle beteiligten Personen in der Lage waren, ihre PKW zu verlassen. Der Fahrer des PKW, welcher bei der Kollision leicht unter den Aufbau des LKW geriet, wurde durch den Rettungsdienst zur genaueren Kontrolle in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Mülheim war mit einem Hilfeleistungszug der Feuerwache Broich, einem Rettungswagen, einem Notarzt und mehreren Führungsdiensten im Einsatz.

Die Friedrich-Ebert-Straße war für die Dauer des Einsatzes in Richtung Stadtmitte vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de
http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell

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