Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall auf der Konrad-Adenauer-Brücke

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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15.45 Uhr wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der Konrad-Adenauer-Brücke alarmiert. Im Bereich kurz vor der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße war es zur Kollision zweier Pkw gekommen.

Insgesamt befanden sich fünf Personen in den beteiligten Fahrzeugen, darunter vier Erwachsene und ein Kleinkind. Alle Beteiligten konnten die Pkw bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig verlassen. Das Kleinkind sowie drei Erwachsene wurden durch den Rettungsdienst in nahegelegene Kliniken nach Mülheim und Oberhausen transportiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Für die Dauer der Erstmaßnahmen musste die Konrad-Adenauer-Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt kurzzeitig voll gesperrt werden.

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