Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wem gehört der Motorradhelm?

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Olpe (ots)

Am 10. Februar 2026 gegen 6.30 Uhr wurden Polizeibeamte wegen eines Ladendiebstahls benachrichtigt. Nach Angaben von Zeugen trug der mutmaßliche Täter einen Motorrad Cross Helm in schwarz-weiß-rot der Marke Römer. Im Laufe der Fahndung konnten die Polizisten einen 40-Jährigen im Nahbereich am Kurkölner Platz in Olpe antreffen, der diesen Helm bei sich trug. Weitere Ermittlungen legten nahe, dass der Helm möglicherweise ebenfalls aus einem Diebstahl stammt. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe und veröffentlicht nun ein Foto des Helms.

Die Kriminalpolizei bittet die Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft Motorradhelms geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761 9269- 6230 zu melden.

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