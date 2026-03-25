PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall in Wenden

Wenden (ots)

In Gerlingen fuhren zwei Autos am 24. März gegen 11.10 Uhr hintereinander auf der Koblenzer Straße (L513) in Richtung Olpe. Als der vorrausfahrende 46-Jährige Fahrer seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen muss, fährt der 38-Jährige Autofahrer hinter ihm auf das Fahrzeug des 46-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 46-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen Geldbetrag im höheren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 11:36

    POL-OE: Kollision zwischen Motorrad und Auto

    Drolshagen (ots) - In Dumicke kam es am 24. März gegen 14.35 Uhr auf der K13 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto. Eine 26-Jährige fuhr mit ihrem PKW und zwei weiteren Insassen von der Dumicker Straße in Richtung K13.Zeitgleich war ein 26-Jähriger Motorradfahrer auf dem Dumicker Weg ebenfalls in Richtung der K13 unterwegs und wollte auf der Kreuzung nach links abbiegen. Auf der Kreuzung ...

    mehr
  • 25.03.2026 – 11:35

    POL-OE: Schranke durchbrochen, eine Seniorin verletzt

    Olpe (ots) - Ein Unfall mit einer verletzten Person ereignete sich am 24. März gegen 14.05 Uhr an einem Parkplatz an der Kurfürst-Heinrich-Straße. Eine 82-Jährige Autofahrerin hielt zuvor an der Schranke eines Parkplatzes an, um ein Parkticket zu ziehen. Aus bislang unbekannter Ursache betätigte sie allerdings das Gaspedal. Ihr PKW durchbrach die Schranke und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug, das anschließend ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 08:47

    POL-OE: Mann bei Auffahrunfall verletzt

    Lennestadt (ots) - Ein 36-Jähriger fuhr am 23. März gegen 7.30 Uhr auf der "Westfälischen Straße" in Richtung Oberveischede. An der Einmündung "Veischedestraße" wollte er nach links abbiegen. Als er dafür verkehrsbedingt hielt, fuhr ihm das Fahrzeug eines 18-Jährigen Fahrers auf. Der 36-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren