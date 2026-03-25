Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall in Wenden

Wenden (ots)

In Gerlingen fuhren zwei Autos am 24. März gegen 11.10 Uhr hintereinander auf der Koblenzer Straße (L513) in Richtung Olpe. Als der vorrausfahrende 46-Jährige Fahrer seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen muss, fährt der 38-Jährige Autofahrer hinter ihm auf das Fahrzeug des 46-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 46-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen Geldbetrag im höheren vierstelligen Eurobereich.

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