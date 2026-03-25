POL-OE: Joggerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Drolshagen (ots) - In Dumicke kam es am 24. März gegen 14.35 Uhr auf der K13 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto. Eine 26-Jährige fuhr mit ihrem PKW und zwei weiteren Insassen von der Dumicker Straße in Richtung K13.Zeitgleich war ein 26-Jähriger Motorradfahrer auf dem Dumicker Weg ebenfalls in Richtung der K13 unterwegs und wollte auf der Kreuzung nach links abbiegen. Auf der Kreuzung ...

mehr