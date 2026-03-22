Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, d. 22.03.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++ Körperverletzung ++ Versuchter Einbruch ++ Diebstahl aus PKW ++

Leer - Verkehrsunfall

Leer - Am Samstagabend gegen 18:25 Uhr ereignete sich auf der Nüttermoorer Straße im Bereich der Kreuzung zur Heisfelder Straße ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und Verletzten. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Neukamperfehn befuhr mit seinem PKW die Nüttermoorer Straße in Richtung Eisinghausener Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete er mutmaßlich das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 35-jährigen Fahrzeugführers aus Leer, der von rechts aus der Heisfelder Straße in den Kreuzungsbereich einfuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der beteiligten Fahrzeuge gegen den PKW eines 60-jährigen Mannes aus Osteel geschleudert. Zudem wurde ein weiterer PKW durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Insgesamt wurden mehrere beteiligte Personen verletzt. Während die beiden Fahrzeugführer sowie der 60-Jährige aus Osteel leichte Verletzungen erlitten, wurde eine 17-jährige Mitfahrerin aus Moormerland, die sich im Fahrzeug des 60-jährigen aus Neukamperfehn befand, schwer verletzt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Emden - Körperverletzung

Emden - Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr kam es in der Jungfernbrückstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes aus Emden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 18-Jährige im Bereich einer Bushaltestelle auf, als er zunächst von zwei bis drei bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen und verbal angegangen wurde. Der Emder entfernte sich daraufhin mit seinem Fahrrad in Richtung Abdenastraße. Kurz darauf kam ihm eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen entgegen. Aus dieser Gruppe heraus schlug ein bislang unbekannter Täter, der auf einem E-Scooter unterwegs war, dem 18-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt und begab sich im Anschluss eigenständig zur Polizeidienststelle. Die Täter entfernten sich vom Tatort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Versuchter Einbruch

Leer - Am Samstagabend gegen 20:50 Uhr kam es in der Hamburger Straße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses und knickte dortige Bewegungsmelder ab. Zudem konnten an einem Fenster Hebelmarken festgestellt werden. Ein Eindringen in das Gebäude erfolgte nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Emden - Diebstahl aus PKW

Emden - Am Samstagabend gegen 22:50 Uhr kam es in der Kranstraße zu einem Diebstahl aus einem geparkten PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte die Seitenscheibe eines am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugs und verschaffte sich so Zugang zum Innenraum. Aus dem Handschuhfach wurden anschließend Wertgegenstände entwendet. Der Täter entfernte sich unerkannt vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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