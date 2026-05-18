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Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verrauchte Wohnung in Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verrauchte Wohnung in Mülheim an der Ruhr
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Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Montagmittag den 18.05.2026 wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr um 12:10 Uhr zu einem Zimmerband auf der Aktienstraße alarmiert. Nach Angaben der Anruferin soll ein Rauchwarnmelder aus einer Wohnung zu hören sein und es soll sich noch eine Person in der Wohnung befinden. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage, ein ausgelöster Rauchwarnmelder konnte wahrgenommen werden. Sofort wurde ein Trupp zur Türöffnung eingesetzt. Nach Öffnung der Tür wurde eine Person aus der verrauchten Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Im Einsatz waren der Führungsdienst, der Löschzug der Feuerwache 1 Broich und der Löschzug der Feuerwache 2 Heißen. Anschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208-455 92
E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de
http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell

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