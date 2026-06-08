Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 06.06.2026, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 3 von Köndringen kommend in Fahrtrichtung Malterdingen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erkannte er den Bremsvorgang des vorausfahrenden Motorradfahrers offenbar nicht rechtzeitig und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus. Dort verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und kollidierte anschließend mit der Betonwand einer Brücke.

Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert.

Der Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

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