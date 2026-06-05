Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, gegen 11:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Südring / Kapellenstraße in Bad Krozingen zu einer Nötigung im Straßenverkehr, bei der eine Radfahrerin gefährdet wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Geschädigte mit ihrem Fahrrad auf der Straße Südring, als ein PKW neben sie fuhr und die Radfahrerin wiederholt nach rechts drängte.

Anschließend überholte der Fahrer die Radfahrerin und versperrte an der Kreuzung zur Kapellenstraße mit der Fahrzeugfront den Weg, sodass die Geschädigte abbremsen musste und nicht weiterfahren konnte. Zu einer Kollission kam es in diesem Zusammenhang nicht.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt danach in unbekannte Richtung fort.

Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und sprach kurz mit der Geschädigten. Bei dem Zeugen handelt es sich um einen männlichen Personen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zum Fahrzeugführer geben können, sich zu melden.

Besonders der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

RM / PK

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