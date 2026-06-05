Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verdacht Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht - Tatverdächtige ermittelt

Freiburg (ots)

Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin steht im Verdacht am Donnerstag, 04.06.2026, gegen 23.20 Uhr, mutmaßlich unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht zu haben.

In der Bächlegaß in Obereichsel kam ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei zwei Bäume. Danach kam der Pkw stark beschädigt quer auf der Straße zum Stehen. Bevor die Polizei eintraf sei die Fahrerin des Pkws an der Unfallstelle von einem anderen Pkw abgeholt worden. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Im weiteren Verlauf konnte eine 37-jährige Frau ermittelt werden, welche dringend verdächtig wird den Pkw zum Unfallzeitpunkt gefahren zu haben. Ein bei der 37-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von über 1,5 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell