POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung auf Kreisstraße
Autobahnauffahrt - hoher Sachschaden
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 04.06.2026, gegen 12.35 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 6333 von Minseln kommend und bog an der Einmündung zur Autobahnauffahrt zur A 98 ab. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 25-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 18.000 Euro.
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