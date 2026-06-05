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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsverletzung auf Kreisstraße
Autobahnauffahrt - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.06.2026, gegen 12.35 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 6333 von Minseln kommend und bog an der Einmündung zur Autobahnauffahrt zur A 98 ab. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 25-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 18.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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