Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 03.06.2026, gegen 22.30 Uhr, verlor ein Pkw-Anhänger während der Fahrt auf der Autobahn ein komplettes Rad, welches auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit einem Anhänger die Autobahn A 98 von Weil am Rhein kommend in Richtung Rheinfelden, als der Anhänger auf der Wiesentalbrücke das linke Rad von der ...

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