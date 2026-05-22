Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: 20. AOK-Lauf verlief friedlich

Unna (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21.05.2026) fand im Unnaer Innenstadtbereich, im Bornekamp sowie im Bereich der Ahornstraße der 20. AOK-Lauf statt. In der Zeit von 15:30 Uhr bis 21:30 Uhr nahmen rund 4.500 Läuferinnen und Läufer an der Veranstaltung teil. Entlang der Strecke verfolgten zudem etwa 2.000 Zuschauer das Laufgeschehen. Die Veranstaltung verlief insgesamt friedlich und ohne größere Störungen.

Im Verlauf des Einsatzes wurde eine Person zur Durchsetzung eines Platzverweises dem Polizeigewahrsam Unna zugeführt. Bei der betroffenen Person handelte es sich nicht um einen Teilnehmer der Veranstaltung. Der Person war zuvor aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung durch den Sicherheitsdienst der Zutritt zum Veranstaltungsgelände untersagt worden.

Darüber hinaus verzeichnete die Polizei in diesem Jahr eine außergewöhnlich hohe Anzahl sogenannter verkehrsdidaktischer Gespräche. Trotz entsprechender Hinweise und Ansprachen durch die eingesetzten Ordner musste die Erforderlichkeit und Zulässigkeit der temporären Straßensperrungen im Zusammenhang mit dem Lauf wiederholt polizeilich erläutert und bestätigt werden.

Die Kreispolizeibehörde Unna bedankt sich bei allen Einsatzkräften, Helferinnen und Helfern sowie den Besucherinnen und Besuchern für den insgesamt ruhigen und kooperativen Verlauf der Veranstaltung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell