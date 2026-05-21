Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen

Unna (ots)

Seit Mittwoch (13.05.2026) wird eine 13-jährige aus Unna vermisst.

Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung im Fahndungsportal der Polizei NRW mit einem Lichtbild der Vermissten:

https://polizei.nrw/fahndung/204379

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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