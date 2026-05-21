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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen

Unna (ots)

Seit Mittwoch (13.05.2026) wird eine 13-jährige aus Unna vermisst.

Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung im Fahndungsportal der Polizei NRW mit einem Lichtbild der Vermissten:

https://polizei.nrw/fahndung/204379

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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