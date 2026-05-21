POL-UN: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jährigen
Unna (ots)
Seit Mittwoch (13.05.2026) wird eine 13-jährige aus Unna vermisst.
Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung im Fahndungsportal der Polizei NRW mit einem Lichtbild der Vermissten:
https://polizei.nrw/fahndung/204379
Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen?
Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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