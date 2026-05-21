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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brand in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Am Mittwoch (20.05.2026) kam es gegen 18.24 Uhr an der Berliner Allee in Unna zu einem Brand in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Feuer durch einen bislang unbekannten Täter gelegt. Aufgrund der zunächst unklaren Brandentwicklung und einer möglichen Gefährdung der Bewohner wurde das Gebäude vollständig evakuiert.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer entstand Sachschaden am Gebäude. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0 zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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