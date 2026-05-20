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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: 12-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen und flüchtigen Fahrzeugführer

Kamen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, bei dem am 19.05.2026, gegen 13.35 Uhr, ein 12-jähriger Junge in Kamen verletzt worden ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Junge an der Bushaltestelle "Westfälische Straße / Südfeld" aus einem Bus aus. Anschließend überquerte er die Westfälische Straße in Höhe der dortigen Querungshilfe. Zunächst hielt er in der Mitte der Straße an der Querungshilfe an.

Ein herannahender Pkw stoppte daraufhin seine Fahrt. Der Fahrzeugführer gab dem Jungen nach bisherigen Angaben per Handzeichen zu verstehen, dass er die Fahrbahn überqueren könne. Als der 12-Jährige seinen Weg fortsetzte, wurde er von dem Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden.

Der Fahrer stieg anschließend aus, brachte den Jungen an den Fahrbahnrand und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen der Marke Volvo gehandelt haben.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

etwa 175 cm groß

normale Statur zwischen 35 und 47 Jahre alt schwarzer, dünner Bart Tätowierung am rechten Oberarm trug eine ärmellose Weste sowie ein T-Shirt

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum Fahrzeug oder zum flüchtigen Fahrer machen können, sich bei der Polizei in Kamen (02307-9210 oder 921-3220) zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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