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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Jugendliche nach gefährlicher Körperverletzung vorläufig festgenommen

Fröndenberg (ots)

Am Mittwoch (20.05.2026) kam es gegen 19.00 Uhr am Bruayplatz in Fröndenberg zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach ersten Ermittlungen versuchten ein 15-jähriger Pole sowie ein 19-jähriger Tatverdächtiger Deutscher, drei junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren mit einem Messer zu verletzen. Ein 17-jähriger Geschädigter erlitt dabei eine Schnittverletzung am linken Unterarm. Zudem wurde er gegen den Kopf getreten.

Die Geschädigten begaben sich anschließend selbstständig zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die beiden Tatverdächtigen konnten im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Vernehmungen wurden beide entlassen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
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Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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