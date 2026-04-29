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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Unbekannter beschädigte grauen Audi A 5

Warendorf (ots)

Zwischen Sonntag, 26.4.2026, 22.00 Uhr und Dienstag, 28.4.2026, 16.00 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen einen grauen Audi A 5, der auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Warendorfer Straße in Oelde stand. Dabei entstand an der Heckstoßstange Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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