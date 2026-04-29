POL-WAF: Beckum. Gegen grauen VW Golf gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Zwischen Montag, 27.4.2026, 18.00 Uhr und Dienstag, 28.04.2026, 7.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen grauen VW Golf, der auf der Straße Nordwall in Beckum stand. Der Verursacher flüchtete trotz des Schadens an dem Golf. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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