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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gartenlaube brannte - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.4.2026, 1.00 Uhr stellte ein Anwohner zunächst ein Knistern und dann eine leicht brennende Gartenlaube in Ahlen, Fritz-Husemann-Straße/Ecke Kastanienweg fest. Daraufhin informierte der Ahlener die Feuerwehr. Weitere Anwohner berichteten, zur Tatzeit dort eine Personengruppe im Alter von 14 bis 22 Jahren gesehen zu haben. Die Gruppe flüchtete als sie die eintreffende Polizei bemerkte in Richtung der Straße Zum Richterbach. Kräfte der Feuerwehr Ahlen löschten die in Vollbrand stehende Gartenhütte und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Hütten. Polizisten beschlagnahmten den Brandort. Aufgrund erster Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Wer kann Angaben zu der flüchtigen Gruppe oder dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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