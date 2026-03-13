PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht auf der B49 Höhe Verwaltungszentrum - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, den 26.02.2026, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der Schlachthofstraße (B49) aus Richtung Saarplatz kommend in Fahrtrichtung Koblenz-Lay zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer die Schlachthofstraße auf der Geradeausspur in Fahrtrichtung Koblenz-Lay. Ein weiterer Fahrzeugführer befuhr parallel hierzu die Abbiegespur in Richtung Ferdinand-Sauerbruch-Straße, jedoch leicht nach hinten versetzt. Kurz vor dem Ende der Abbiegespur wechselte der Fahrzeugführer von der Abbiegespur auf die Fahrspur des anderen Fahrzeugs. Hierbei kam es zu einer Berührung mit dem hinteren linken Fahrzeugbereich des geschädigten Fahrzeugs, wodurch ein Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261-92156300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

