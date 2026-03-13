Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Raubdelikt in Koblenz- Zeugenaufruf

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, den 12.03.2026 gegen 16:20 Uhr kam es in der Chlodwigstraße in Koblenz zu einem Raub. Hierbei wurde der Geschädigten durch einen Täter die Umhängetasche entrissen. Der Täter flüchtete danach in Richtung des Koblenzer Hauptbahnhofs. Der Täter konnte durch die Geschädigte folgendermaßen beschrieben werden:

- ca. 30 Jahre alt - arabischstämmiges Erscheinungsbild - Bart - schwarze Kleidung

Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Daher werden Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Täter machen können, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261 92156-300 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

