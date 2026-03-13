PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Raubdelikt in Koblenz- Zeugenaufruf

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, den 12.03.2026 gegen 16:20 Uhr kam es in der Chlodwigstraße in Koblenz zu einem Raub. Hierbei wurde der Geschädigten durch einen Täter die Umhängetasche entrissen. Der Täter flüchtete danach in Richtung des Koblenzer Hauptbahnhofs. Der Täter konnte durch die Geschädigte folgendermaßen beschrieben werden:

   - ca. 30 Jahre alt
   - arabischstämmiges Erscheinungsbild
   - Bart
   - schwarze Kleidung

Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Daher werden Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Täter machen können, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261 92156-300 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K. Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 09:54

    POL-PPKO: Beschädigtes Rohr im Gewerbegebiet Wiebelsheim - Folgemeldung

    Koblenz (ots) - Mit Bezug auf die Pressemeldung vom 11.03.26, 22.15 Uhr, teilt die Polizei mit, dass sich im Rahmen der bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen keine Hinweise auf einen politisch motivierten Sabotageakt ergeben haben. Vielmehr ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täter die Pipeline manipuliert haben, um Diesel abzupumpen. Die ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 22:15

    POL-PPKO: Beschädigtes Rohr löst Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei aus

    Koblenz (ots) - Am heutigen Mittwoch, 11. März 2026 wurde die Polizei gegen 15 Uhr über eine beschädigte und unterirdisch verlegte Diesel-Pipeline im Industriepark in Wiebelsheim, Rhein-Hunsrück-Kreis, informiert. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Zum derzeitigen Stand der polizeilichen ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 16:40

    POL-PPKO: 13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst

    Koblenz (ots) - Die 13- jährige Klara Luise W. wird seit 10.03.2026 um 14.00 Uhr aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Koblenz vermisst. Beschreibung: Kräftige Statur 160cm Schulter lange braune lockige Haare bekleidet mit einer schwarze Jogginghose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/SAPzmvq eingesehen werden. Bei Antreffen wird gebeten, sich an den KDD Koblenz 0261 92156 390 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren