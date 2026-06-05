Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Mutmaßlich Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt - Pkw kollidiert mit Gebäudefassade

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2026, gegen 13.50 Uhr, verwechselte beim Ausparken ein 89-jähriger Pkw-Fahrer mutmaßlich den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang. Als er aus einem Parkplatz ausfahren wollte fuhr der Pkw etwa 1 Meter nach vorne und kollidierte mit der Gebäudefassade eines Bankinstitutes in der Hauptstraße. Der 89-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden an seinem Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Auf der Innenseite der Gebäudefassade zeichnete sich ein Riss vom Fußboden bis zur Decke ab. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

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