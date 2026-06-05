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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/Erzingen: Größerer Hund wird auf Bundesstraße von Pkw erfasst

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2026, kurz vor 19.00 Uhr, wurde auf der Bundesstraße 34, mehrere Hundert Meter vor dem Ortseingang Erzingen, ein größerer Hund von einem Pkw erfasst.

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Waldshut kommend in Richtung Erzingen, als ein nicht angeleinter, größerer Hund von einem neben der Bundesstraße verlaufenden Weg, unvermittelt auf die Fahrbahn lief und dort von dem Pkw des 57-Jährigen erfasst wurde. Der Hund verstarb an der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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