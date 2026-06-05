Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf Bundesstraße

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.06.2026, gegen 13.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 314 zu einem Auffahrunfall, an welchem vier Fahrzeuge beteiligt waren.

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße in nordöstlicher Richtung, als er etwa 250 Meter vor der Einmündung zur Hauptstraße bis zum Stillstand abbremste, da ein vor ihm fahrender Pkw nach links in einen Seitenweg abbog. Eine hinter ihm fahrende 33-jährige Fahrerin eines Kleintransporters bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende 67-jährige Pkw-Fahrer konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf den Kleintransporter auf. Der Kleintransporter wurde auf den Pkw des 40-Jährigen geschoben. Unmittelbar danach kollidierte ein nachfolgender 55-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mit dem Pkw des 67-Jährigen, wodurch die drei vor ihm stehende Fahrzeuge nochmals aufeinander geschoben wurden. Durch die Kollisionen wurde der 67-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Kleintransporter des 55-Jährigen sowie der Pkw des 67-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 18.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße nur einspurig befahrbar.

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