Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugen eines Fahrradunfalls in der Freiburger Innenstadt gesucht

Freiburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Radfahrer die Bertoldstraße in Fahrtrichtung Kaiser-Joseph-Straße. Im Bereich des Gebäudes KG II fuhr ein Pedelec-Fahrer vom Platz der Alten Synagoge kommend in die Bertoldstraße ein. Hierbei soll er den bevorrechtigt fahrenden Radfahrer auf der Bertoldstraße übersehen haben.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Radfahrer aus und geriet dabei mit seinen Rädern in die Straßenbahnschienen. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen, darunter eine Kopfplatzwunde und Prellungen, zu.

Der Pedelec-Fahrer hielt zunächst kurz an, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Nach den bisherigen Ermittlungen soll es sich bei dem Fahrer um einen Mitarbeiter eines Lebensmittellieferdienstes gehandelt haben, der zwischenzeitlich ermittelt werden konnte.

Da zum genauen Unfallhergang inzwischen widersprüchliche Angaben vorliegen, sucht die Verkehrspolizei Freiburg Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Insbesondere die Ersthelfer, die dem verletzten Radfahrer zur Hilfe eilten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Verkehrspolizei Freiburg ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-3100 erreichbar.

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