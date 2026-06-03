Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall und danach kollidiert Pkw mit Hausfassade

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.06.2026, gegen 12.30 Uhr, kam es in der Waldshuter Straße zu einem Auffahrunfall. In der Folge kollidierte ein Pkw mit einer Hausfassade.

Ein 29-jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Waldshuter Straße in Richtung Öflingen und musste in Höhe des Bahnhofes verkehrsbedingt bremsen. Eine hinter ihm fahrende 72-jährige Pkw-Fahrerin versuchte wohl ebenfalls zu bremsen, aber mutmaßlich beschleunigte deren Pkw jedoch. In der Folge fuhr sie mit ihrem Pkw auf den Kleintransporter auf. Der Pkw wurde abgewiesen, fuhr im weiteren Verlauf über einen Gehweg und kollidierte mit einer Hausfassade. Die 72-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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