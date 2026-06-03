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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Verdacht Räuberischer Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 29.05.2026, gegen 17.00 Uhr, gelangte eine unbekannte 
Täterin vermutlich über eine nicht verschlossene Tür in ein 
Einfamilienhaus in der Degernauer Straße und entwendete aus dem 
Erdgeschoss Bargeld sowie Schmuck. Das Diebesgut verstaute sie in 
einer schwarzen Tasche und einem schwarzen Rucksack. Als die 
Bewohnerin des Hauses vom Obergeschoss in das Erdgeschoss ging, hörte
sie Geräusche und traf im Flur auf die unbekannte Täterin, welche die
Flucht ergriff. Ein Nachbar wurde aufmerksam auf die Schreie der 
Bewohnerin und eilte zu Hilfe. Er versuchte die Täterin festzuhalten.
Diese rannte etwa 30 Meter zu einem geparkten Pkw. Als die Täterin 
bereits im Pkw saß, versuchte der Nachbar nach der Tasche und dem 
Rucksack zu greifen, was ihm nicht gelang. Beim Wegfahren hatte der 
Nachbar seine Arme immer noch im Innenraum des Pkws. Er wurde einige 
Meter mitgezogen und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Eine 
Fahndung nach der Täterin und dem Pkw verlief negativ. 

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 
Waldshut-Tiengen übernommen und sucht weitere Zeugen, welche Hinweise
zu der Täterin und dem flüchtenden Pkw geben können. Bei dem 
flüchtenden Pkw soll es sich um einen älteren, silberfarbenen VW 
Kombi handeln. Am Pkw waren Deutsche Kennzeichen angebracht.

Das Kriminalkommissariat ist während den üblichen Bürodienstzeiten 
unter der Telefonnummer 07741 8316-0 erreichbar. Das Polizeirevier 
Waldshut-Tiengen, Telefonnummer 07751 8316-531, nimmt rund um die Uhr
Hinweise entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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