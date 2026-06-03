Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Verdacht Räuberischer Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 29.05.2026, gegen 17.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterin vermutlich über eine nicht verschlossene Tür in ein Einfamilienhaus in der Degernauer Straße und entwendete aus dem Erdgeschoss Bargeld sowie Schmuck. Das Diebesgut verstaute sie in einer schwarzen Tasche und einem schwarzen Rucksack. Als die Bewohnerin des Hauses vom Obergeschoss in das Erdgeschoss ging, hörte sie Geräusche und traf im Flur auf die unbekannte Täterin, welche die Flucht ergriff. Ein Nachbar wurde aufmerksam auf die Schreie der Bewohnerin und eilte zu Hilfe. Er versuchte die Täterin festzuhalten. Diese rannte etwa 30 Meter zu einem geparkten Pkw. Als die Täterin bereits im Pkw saß, versuchte der Nachbar nach der Tasche und dem Rucksack zu greifen, was ihm nicht gelang. Beim Wegfahren hatte der Nachbar seine Arme immer noch im Innenraum des Pkws. Er wurde einige Meter mitgezogen und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Eine Fahndung nach der Täterin und dem Pkw verlief negativ. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen übernommen und sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu der Täterin und dem flüchtenden Pkw geben können. Bei dem flüchtenden Pkw soll es sich um einen älteren, silberfarbenen VW Kombi handeln. Am Pkw waren Deutsche Kennzeichen angebracht. Das Kriminalkommissariat ist während den üblichen Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer 07741 8316-0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefonnummer 07751 8316-531, nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen.

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